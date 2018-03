Sandler haakt af bij Jong Oranje

PEC-jongeling Sepp van den Berg (16): Vandaag tegen Jörgensen en Van Persie, morgen weer in de schoolbanken

20:28 PEC Zwolle verloor dan wel met 3-4 van Feyenoord, maar debutant in de Zwolse basis Sepp van den Berg kon een kleine glimlach op zijn gezicht niet verhullen. Zestien jaar en 88 dagen jong en ineens tegenover spelers als Nicolai Jörgensen en Robin van Persie in het veld staan. Je kunt het minder treffen als jonge voetballer. En dan maandag weer in de schoolbanken op het vwo.