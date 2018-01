Sandler naar Manchester City: 'Het is wel gek'

De transfer van PEC Zwolle-verdediger Philippe Sandler naar Manchester City is afgerond, meldde technisch directeur Gerard Nijkamp vanavond na de verloren wedstrijd tegen AZ (4-1). En ook Sandler zelf meldt dat de overgang rond is.

Na afloop van AZ-uit ontving Sandler de felicitaties. Hij benadrukte in de Alkmaarse catacomben nogmaals dat hij het seizoen op huurbasis afmaakt bij PEC Zwolle, dat hem in 2016 oppikte bij Ajax. ,,Daar focus is me dus op."

Sandler (20) vervolgde: ,,Een week geleden hoorde ik van de belangstelling van Manchester City. Ja, het is wel gek dat zij bij me aanklopten. Manchester City is misschien wel de beste club van de wereld. Ik hoorde dat het serieus was. Volgens mij ben ik er de afgelopen dagen wel redelijk rustig onder gebleven. Ik heb me zo normaal mogelijk voorbereid op de wedstrijd tegen AZ."