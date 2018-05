Sandler: ‘Niet prettig afscheid nemen met 6-0 verlies’

Sandler meende dat de teamgeest ver te zoeken was bij PEC Zwolle. ,,We hebben elkaar keihard laten vallen. Van AZ kun je verliezen, maar niet op deze manier. Dit was heel erg pijnlijk na rust en dat had nooit mogen gebeuren. Ik ben niet de enige speler die vertrekt, maar nu houden we als ploeg toch een slecht gevoel over aan dit seizoen. We hadden gewoon in de play-offs moeten staan, want ADO Den Haag is echt niet beter dan wij. Maar we moeten we naar onszelf kijken. We hebben het zelf laten liggen.’’