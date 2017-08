Sandler staat voor debuut in Oranje

Philippe Sandler krijgt in deze interlandperiode de kans om zijn debuut te maken in Oranje. De verdediger van PEC Zwolle is door bondscoach Dwight Lodeweges opgeroepen voor Oranje O20.

Sandler (20) is in de beginfase van de competitie een vaste waarde bij PEC Zwolle. Hij kwam twee jaar geleden van Ajax O19 naar Zwolle. Ook Hattemer Julian Lelieveld is opgeroepen voor het team, hij begon aan dit seizoen als rechtsback van Jong Vitesse.

Oranje O20 speelt dit seizoen oefeninterlands in de zogeheten Elite League. Donderdag wordt het eerste duel in Engeland gespeeld, op maandag 4 september is Portugal de tegenstander in Rijnsburg. Oranje O20 speelt begin oktober in Hardenberg tegen Duitsland.

