Saymak boos: 'Dit past niet in ons seizoen'

,,Ik ben niet blij. We hebben vanavond niet als team gespeeld. Als we alles hadden gegeven en voor elkaar hadden gevochten, was het anders geweest. Dit hoort niet bij ons seizoen", reageerde Saymak.

In de Domstad kreeg PEC Zwolle amper kansen. De grootste was voor rust voor Ryan Thomas. De middenvelder uit Nieuw-Zeeland schoot in kansrijke positie naast en was na afloop schuldbewust: ,,Die bal had ik echt moeten maken, dat was slecht van mij."