Saymak en Namli kunnen niet genieten van hun dubbele cijfers en solo’s

De dubbele cijfers die Saymak zich al maanden ten doel had gesteld, bereikte hij een kwartier voor tijd tegen VVV door uit een fraaie voorzet van Mokhtar raak te koppen bij de tweede paal. Juichen deed hij amper. Saymak griste de bal uit het net, zweepte het publiek nog eens op en sprintte naar de middenstip. ,,Na mijn meeste doelpunten ben ik blij. Nu niet, omdat ik mezelf niet goed vond spelen en ook vond dat we moesten winnen. Dat gevoel overheerst dan ook. Ik denk dat we het voor rust al hadden kunnen beslissen.”

Dat PEC Zwolle voor rust niet scoorde, kwam vooral doordat Namli een aantal briljante dribbels niet kon afsluiten met een doeltreffend schot. Op de vraag of de rechtsbuiten zijn beste wedstrijd van het seizoen speelde, antwoordde hij stellig ‘nee’. ,,Ik heb niet gescoord en we hebben niet gewonnen, dus dan heb je er niets aan. Ik had er twee moeten inschieten. Dan had ik het ons gemakkelijker gemaakt. Daar baal ik van. We speelden ze voor rust kapot, maar vergeten onszelf dan te belonen.”