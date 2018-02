Saymak vooral na rust op dreef bij Ajax-gekleurd PEC Zwolle

De kleine technicus is daarnaast, samen met Youness Mokhtar, bij bijna 50 procent van alle doelpunten dit seizoen betrokken. De spelers van PEC Zwolle scoorden tot nu toe 32 keer en 15 keer was daarbij een rol weggelegd voor Saymak of Mokhtar.

Het is een fijne houvast voor PEC Zwolle dat beide spelers zondagmiddag tegen Ajax inzetbaar zijn. De club is dit seizoen sowieso best Ajax-gekleurd. Trainer John van 't Schip speelde tussen 1981 en 1992 273 wedstrijden voor de Amsterdammers in de eredivisie. Daarin scoorde de voormalige vleugelaanvaller 29 keer en bereidde hij 66 keer een doelpunt voor. Later werd Van 't Schip bij Ajax nog jeugdtrainer, coach van het beloftenteam en assistent bij het eerste elftal.