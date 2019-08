Saymak wordt tiende middenvelder bij PEC maar hekkensluiter is ‘absoluut niet in paniek’

Het tot 2021 lopende contract van Mustafa Saymak is woensdag officieel ontbonden bij Rizespor. PEC deed daarbij een duit in het zakje, om het doelwit niet te hoeven huren. Het bedrag dat de Zwolse club neertelde om Saymak aan een transfervrije status te helpen, is min of meer verrekend in het driejarige contract dat de kleine middenvelder vandaag - na de medische keuring - waarschijnlijk zal ondertekenen bij de club die hij van 2011 tot 2018 al in bijna 150 duels vertegenwoordigde.