Schaduwspits Van Duinen: Eerste helft overvleugeld, na rust gewoon beter dan Feyenoord

,,In de eerste helft werden we overvleugeld", zag Van Duinen. ,,Dat had denk ik niets met de absenties te maken, want we hebben een brede selectie en ook gewoon uitstekende vervangers. Daar kunnen we ons dus niet achter verschuilen. Ik denk dat Feyenoord toen gewoon goed was en dat wij daar geen antwoord op hadden.”

Bluf

Van Duinen wist dat PEC Zwolle sinds de promotie in 2012 niet tot scoren kwam in eredivisieverband in De Kuip. ,,Als het ooit kon, was het vandaag in de tweede helft wel. Ik vond toen gewoon beter. We bleven zoeken naar de treffer en als de 2-1 zou vallen, wilde ik het nog wel zien. Het is vervelend dat zij dan de 3-0 maken. De bluf en lef die we de tweede helft hadden, moeten we voortaan meteen laten zien, want de eerste helft was absoluut niet goed.”