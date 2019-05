Scheidend PEC Zwolle-coach houdt huis op het veld in Manchester: ‘Vergeet De Ligt, contracteer Stam’

VIDEOJaap Stam was zaterdag terug op Old Trafford en dat hebben de supporters van Manchester United geweten. Zij zagen tijdens een testimonial met Bayern München dat hun robuuste verdediger van weleer zijn meedogenloosheid niet heeft verloren.

Vriendschappelijk of niet, de 46-jarige coach van PEC Zwolle, die komend seizoen aan de slag gaat bij Feyenoord, gooide als vanouds de beuk erin. Dat hebben meerdere legends van Bayern München geweten. In de jacht op de bal gaf Stam een eerste Duitser een zwieper. Al zoekende naar zijn balans liep hij ook de volgende tegenstander omver. Stam behield de bal, vond een teamgenoot en als klap op de vuurpijl maakte ook een derde Bayern-veteraan nog even kennis met het imposante postuur van de mandekker uit Hoonhorst.

Samen met oud-ploeggenoten van Manchester United werkte Stam een benefietduel af met Bayern München, 25 jaar na de heroïsche Champions League-finale tussen beide clubs. In 1999 boog de Engelse topclub in blessuretijd een achterstand om, waardoor Stam met zijn eerste en enige Europese Champions-League beker aan de haal ging. Zes jaar later dolf de verdediger in een andere, memorabele finale - met AC Milan tegen Liverpool - het onderspit ondanks een 3-0 voorsprong. In Manchester was het zondag nauwelijks spannend. Voor United, dat met 5-0 won, was onder meer David Beckham trefzeker.