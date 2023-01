Schendelaar zorgt met redding in slotseconden dat PEC Zwolle op poleposition voor promotie blijft

Bij PEC Zwolle stond Thomas van den Belt gewoon op het veld. Hij staat in de belangstelling van Feyenoord en heeft zelf aangegeven dolgraag de overstap naar Rotterdam te willen maken. PEC Zwolle wil de middenvelder niet kwijtraken in de strijd om promotie.

Tiende doelpunt

De Kampenaar liet ook in Kerkrade zijn belang voor het team zien. Nadat hij eerder in de wedstrijd al met een aantal mooie passes strooide, wist hij zijn ploeg in de 36ste minuut met een schot van afstand zijn ploeg op 0-2 te zetten. Het was alweer zijn tiende doelpunt van het seizoen.

Even daarvoor schoot spits Lennart Thy de Zwollenaren op voorsprong uit een voorzet van Daijiro Chirino, die weer terugkeerde in het basiselftal van trainer Dick Schreuder. Dat ging ten koste van Luis Görlich. Voor Thy was het net als voor Van den Belt zijn tiende treffer van het seizoen.

Snel gespeeld

Zo leek de wedstrijd in het Parkstad Limburg Stadion al relatief snel gespeeld. Dat terwijl PEC Zwolle het in de beginfase van het duel best lastig had. De Zwollenaren hadden het meeste balbezit, maar Roda JC kwam door de lange bal af en toe toch gevaarlijk voor het doel van Jasper Schendelaar.

De grootste kans voor de Limburgers was na twintig minuten, toen Bryan Limbombe vanaf de zijkant alleen op het doel af kon, maar in het zijnet schoot. PEC Zwolle had de voorsprong in de eerste helft zelfs nog kunnen vergroten, maar het lukte Thy vlak voor rust niet om de bal langs doelman Moritz Nicolas te schieten.

Spanning terug

In de tweede helft was er aanvankelijk ook geen vuiltje in de lucht en leek het erop dat PEC Zwolle de overwinning volwassen over de streep kon trekken. Een kwartier voor tijd bracht Lennard Hartjes Roda JC terug in de wedstrijd. Hij kon de voorzet van Dylan Vente rustig binnen schuiven.

Zo was de spanning opeens terug in de wedstrijd, maar PEC Zwolle liet zich lang niet van de wijs brengen door het slotoffensief van de Limburgers. Tot in de laatste van de vijf minuten in de blessuretijd, toen Roda drie kansen op rij kreeg. Dat ging ternauwernood goed, mede dankzij de paal en een redding van Schendelaar.

Volle score

Daardoor kon PEC Zwolle ook de volle score noteren voor de laatste van de vijf competitieduels in januari en staat de ploeg zestien wedstrijd voor het einde op poleposition voor promotie. De voorsprong op nummer twee Heracles Almelo is inmiddels opgelopen tot negen punten, FC Eindhoven volgt op veertien punten. Beide ploegen hebben een wedstrijd minder gespeeld.

Of die strijd met of zonder Thomas van den Belt verder wordt doorgezet, wordt dinsdag op de laatste dag dat de transfermarkt geopend is, duidelijk.

Roda JC - PEC Zwolle 1-2 (0-2) 31. Lennart Thy 0-1, 36. Thomas van den Belt 0-2, 74. Lennard Hartjes 1-2.

Opstelling PEC Zwolle: Schendelaar; Kersten (68. R. van den Berg), Beelen, Van Hintum; Chirino, Van den Belt, Thomas (68. Huiberts) Lagsir; Taha (68. Kastaneer), D. van den Berg; Thy.

