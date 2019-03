Schlemiel Van Crooij beëindigt droogte PEC Zwolle na bijna 400 minuten en voltooit trilogie

Toen Van Crooij in de 79ste minuut doel trof met een puntertje tegen Ajax, had PEC al 394 minuten niet gescoord. Thomas Lam lukte dat als laatst met een kopbal tegen Heerenveen, op slag van rust. In de tweede helft in Friesland, op bezoek bij ADO Den Haag (1-0), thuis tegen De Graafschap (0-3) en AZ (0-0), kwam het gebrek aan scorend vermogen bij de Zwolse degradatiekandidaat wederom pijnlijk aan het licht. Na hekkensluiter NAC scoorde PEC samen met De Graafschap (28) het minst van alle eredivisieclubs.

Voor Van Crooij was de treffer tegen Ajax ook om een andere reden bijzonder. De rappe aanvaller was eerder dit seizoen trefzeker tegen Feyenoord en PSV en heeft daarmee zijn trilogie tegen de Nederlandse topclubs voltooid. Tegen Ajax was de gelijkmaker van Van Crooij, net als tegen PSV, uiteindelijk net niet genoeg voor een resultaat. Tegen Feyenoord hielp hij PEC in januari wel aan een 3-1 zege. Alleen Foeke Booy lukte het in 1987 om namens de Zwollenaren in één eredivisieseizoen tegen de drie Nederlandse topclubs te scoren.