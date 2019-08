Schorre Stegeman snakt naar meer competitie in PEC Zwolle-selectie

,,Je hoort het: ik ben er continu mee bezig”, zegt Stegeman. ,,Dat ik veel moet schreeuwen, zegt genoeg. Het gaat nog niet naar wens. Ik heb daar in mijn eerste seizoen als trainer ook last van gehad. De afgelopen jaren niet. Nu speelt het weer op, haha. That’s life.”

Gemoedstoestand

Het gaat Stegeman aan het hart, de slechte competitiestart van PEC Zwolle. Nul punten uit de eerste drie wedstrijden, hekkensluiter in de eredivisie. En zondag komt Sparta Rotterdam, een ploeg in vorm, op bezoek. ,,Als je drie keer wint, loopt iedereen hier in Zwolle de polonaise. Verlies je drie keer, dan moet je als trainer extra hard trekken aan de kar. Je merkt het aan de gemoedstoestand van de spelers. Het gaat in je koppie zitten. Wat tussen de oren zit, slaat door op je benen.”

En dat hoopt Stegeman snel te veranderen. Nog altijd met een volle ziekenboeg. ,,Een hard gelag”, stelt de trainer, die tegen Sparta nog niet kan beschikken over Bram van Polen, Mike van Duinen, Thomas Lam, Vito van Crooij en Yuta Nakayama. ,,Dat is geen excuus, maar een feit. Daar verschuil ik me ook niet achter. Vito en Mike waren vorig seizoen twee topscorers. Thomas is een goede centrale eredivisieverdediger. Bram is belangrijk met zijn attitude in de groep, trekt zijn mond open en corrigeert. Voetballers moeten druk voelen van anderen. We hebben nu te weinig concurrentie in het elftal. Als dat er meer is, gaat het niveau ook omhoog. Dan kan ik écht wat veranderen in wedstrijden. Dat het ik de eerste drie duels van het seizoen wel gemist.”

Niet omgooien

De kans is aanwezig dat Stegeman veranderingen gaat doorvoeren in zijn elftal. Namen en rugnummers noemt de coach niet. Wel laat de Epenaar los dat hij ‘zijn elftal niet gaat omgooien’. ,,Daar is de ploeg namelijk niet bij gebaat.”

En het woord ‘cruciaal’ wil hij helemaal niet horen, in aanloop naar Sparta-thuis. ,,We willen winnen, daar gaan we ook alles aan doen, maar we zijn niet van deze wedstrijd afhankelijk. Als we zondag drie punten pakken, maar de drie duels erna verliezen, schieten we er geen klote mee op. Ik heb als trainer met nul punten uit zeven wedstrijden onderaan gestaan. En FC Groningen maakte vorig seizoen ook zo’n start mee. Maar op een gegeven moment vallen de dingen op hun plaats.”