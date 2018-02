Schouderoperatie voor PEC Zwolle-verdediger Van Looy

Van Looy ontbrak afgelopen maandag bij de beloften van PEC Zwolle, die in eigen huis met 3-1 te sterk waren voor Jong FC Eindhoven. Met een reden, vertelde coach Albert van der Haar na afloop. De Epenaar heeft al geruime tijd last van zijn schouder en gaat deze maand onder het mes.

Hoelang Van Looy exact uit de roulatie is, kan nog niet worden gezegd. De verwachting is dat het om enkele maanden gaat. Mogelijk heeft hij daardoor zijn laatste wedstrijd voor PEC Zwolle al gespeeld. In de winterstop kreeg de verdediger te horen dat hij mag uitkijken naar een andere club.

Sinds de zomer van 2017 maakte Van Looy officieel deel uit van de Zwolse hoofdmacht. De jaren daarvoor mocht hij in de voorbereiding vaak meetrainen, maar kwam hij niet in aanmerking voor een contract. Na veel geduld debuteerde Van Looy in december in de eredivisie, uit tegen ADO Den Haag.