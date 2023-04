Schreuder wijst op balverlies na corners: ‘Had niet gehoeven’

Volgens Schreuder was niet de organisatie bij de corners, maar onnodig balverlies de reden voor die twee bewuste tegengoals. ,,Bij die eerste onderschept Thomas van den Belt de bal, en bij de tweede corner hebben we hem in eerste instantie weer in bezit. Die tegengoals hadden dus niet gehoeven.”

Volledig scherm Dick Schreuder roept naar zijn spelers, maar het mag niet baten: PEC Zwolle verliest van FC Eindhoven. © ANP

Over het veldspel van zijn ploeg is Schreuder niet ontevreden. ,,We hebben bij vlagen redelijk tot goed gespeeld. Er zijn mogelijkheden geweest om zelf op voorsprong te komen. Zo kopt bij een stand van 2-2 Thomas Beelen op de lat. ”

Uiteindelijk vallen de goals na rust dus aan de andere kant. ,,Het staat 2-2 en we gaan voor de winst. Of hij valt voor ons, of voor hen, omdat je aanvallend blijft voetballen”, verklaart Schreuder, die niet te lang lijkt te willen stilstaan bij deze zeperd. ,,We moeten gewoon zorgen dat we ons vrijdag gaan herstellen.”