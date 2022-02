Schreuder ziet ‘bepaald geloof’ terug bij PEC Zwolle: ‘Onze positie was uitzichtloos’

Zonder uitsupporters en zonder Mees de Wit hoopt PEC Zwolle zaterdag tegen Heracles Almelo (16.30 uur) de ongeslagen eredivisiestatus in 2022 te behouden. In die missie kan trainer Dick Schreuder weer beschikken over verdediger Siemen Voet, die terugkeert van een schorsing.

Maikel van der Werff was de afgelopen twee wedstrijden de vervanger van Siemen Voet. Hoe vind je dat hij het gedaan heeft?

,,Hij heeft ons geholpen in de twee wedstrijden waarin we hem nodig hadden. Het plan was om rustig op te bouwen. Twintig minuten, dertig minuten. Maar door de schorsing van Siemen is zijn focus van trainen, af en toe invallen en fit worden verlegd naar wedstrijden spelen. Dat is niet ideaal als je er zolang uit bent geweest.”

,,Ik kijk vooral waar hij vandaan komt: uit een diep dal. Op voetballend vlak waren er momenten waar ik iets minder tevreden over was. Maar goed: in die twee wedstrijden hebben we vier punten gepakt. Daar zijn we dus niet slechter van geworden. Wie van de twee gaat spelen? Dat was geen lastige keuze. Meer kan ik niet zeggen.”

Nu is Voet weer terug, maar ontbreekt Mees de Wit vanwege een schorsing. Hoe groot is dat gemis?

,,Mees verkeert in uitstekende vorm, dus dan is dat altijd een gemis. Op papier is hij verdediger, maar in de praktijk natuurlijk niet. Dan is Mees gewoon een aanvaller. Hij kan een man uitspelen, scoren, een goal voorbereiden. En hij houdt de tegenstander altijd bezig. Maar ja, er zal nu iemand anders op zijn plek moeten spelen. Djavan Anderson heeft daar een keer gestaan, maar we hebben meer opties. Kenneth Paal bijvoorbeeld.”

In 2022 verloor PEC nog niet in de eredivisie. Dat moet goed voelen.

,,Het betekent dat we de aansluiting hebben gevonden. Ik ben blij dat we een bepaald geloof hebben gevonden. Niet alleen de jongens zelf, maar iedereen binnen de club. We zaten natuurlijk in een uitzichtloze positie. We staan nog steeds laatste en het zorgt voor een bepaalde mentale druk als je daar telkens mee wordt geconfronteerd. Ik vind dat de spelers daar goed mee omgaan.”

Heracles zal de hete adem van PEC in de nek voelen. Het verschil op de ranglijst is maar zes punten.

,,Het blijft moeilijk om van Heracles te winnen. Er zit een Duitse mentaliteit in die ploeg, wat natuurlijk niet heel gek is met een Duitse trainer. Ze hebben al jaren een van de fitste ploegen van de eredivisie en kunnen meerdere systemen spelen. Maar het gaat erom dat we winnen, tegen wie we ook spelen.”

Vermoedelijke opstelling: Lamprou; Van Polen, Voet, Nakayama; Reijnders, Strieder, Saymak, Clement, Paal; Darfalou, Redan.