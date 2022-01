Seizoen voorbij voor PEC-verdediger Sam Kersten

Sam Kersten (23) komt dit seizoen niet meer in actie. De centrale verdediger van PEC Zwolle heeft dusdanig veel last van zijn linkerknie dat hij binnenkort onder het mes gaat. Naar verwachting is Kersten zeven maanden uit de roulatie.

Kersten had dit seizoen, waarin hij aan de zijde van onder meer Bram van Polen dertien wedstrijden speelde, al een tijdje last van zijn knie. Vandaar ook dat de verdediger ontbrak tegen FC Twente en Vitesse, de laatste twee duels voor de winterstop, nadat hij een week eerder tegen Fortuna Sittard, na een sprintduel, kermend van de pijn naar de grond was gegaan.

De bedoeling was dat Kersten, die eerder dit seizoen ook al last had van zijn enkel waardoor hij het duel met Sparta miste, vijf maanden rust zou nemen. Zodat de blessure vanzelf over zou gaan. Na overleg heeft PEC toch gekozen voor een operatie. Ook omdat een ingreep meer zekerheid geeft over de ernst van de kwetsuur. Daardoor staat Kersten wel twee maanden langer aan de kant.

Gemis

Om het gemis van Kersten op te vangen, hoopt PEC - dat eerder dit seizoen al Pelle Clement en Mees de Wit voor langere tijd moest missen - zo snel mogelijk een centrale verdediger te halen.

Omdat de Zwollenaren in een systeem spelen met drie man in het centrum, lijkt het daarom onwaarschijnlijk dat Yuta Nakayama deze winter nog vertrekt. Daarvoor is de Japanner, die net als Rav van den Berg en Siemen Voet op de positie van Kersten kan spelen, simpelweg te belangrijk voor PEC.

PEC, met slechts 6 punten uit 18 duels hekkensluiter in de eredivisie, hervat de competitie volgende week vrijdag, met een thuiswedstrijd tegen Willem II.