Sepp van den Berg (17) heeft HAVO-diploma beet en kan zich volledig op PEC Zwolle storten

video Zwolfje (PEC Zwolle) wint NK en is de leukste mascotte van Nederland

9 juni Zwolfje, de mascotte van PEC Zwolle, heeft vandaag in Tilburg het Open NK Mascotte 2019 gewonnen. Hoewel onzichtbaar, was dit de prestatie van de 32-jarige Denny Wolf uit Zwolle. Hij slaagde er verkleed als Zwolfje als beste in om het publiek massaal te laten juichen.