Sepp van den Berg druipt met Oranje O19 af na late treffer Spanje: ‘Dat EK was voor mij geweldig geweest’

Met het doemscenario hield hij gisterenavond op De Boshoek al geen rekening meer. Oranje was, onder toeziend oog van zo’n tweeduizend toeschouwers, waaronder zijn trainer Jaap Stam, een paar minuten verwijderd van een doelpuntloos gelijkspel tegen Spanje en deelname aan het EK in Armenië in juli. Toch ging het in de slotminuut mis toen Alejandro Marquez Mendez van FC Barcelona met een acrobatisch hoogstandje de schier onpasseerbare Oranje-doelman Kjell Scherpen alsnog verschalkte. Niet veel later vierden de Spaanse talenten feest en droop Oranje af. Net als Van den Berg, die even geen trek had in om handtekeningen en selfies smekende fans.