Sepp van den Berg helpt Oranje O19 aan de winst

Oranje O19 leek op sportpark De Boshoek in Hardenberg schlemielig de winst te verspelen tegen Wales, toen Christian Norton (Southampton) scoorde in de laatste minuut. Nederland had gedurende de wedstrijd een groot overwicht, maar alleen Juan Familia Castillo (Chelsea) kon dat omzetten in een doelpunt.

Na het doelpunt van Norton bleven er vijf minuten blessuretijd over. Dat was voor Van den Berg (17) voldoende om op aangeven van invaller Joshua Zirkzee (Bayern München) de wedstrijd alsnog te beslissen.

Dankzij de overwinning is Oranje O19 leider na de eerste speeldag, omdat het duel tussen Spanje en Slovenië in een gelijkspel eindigde (1-1). Nederland speelt zaterdag in Assen tegen Slovenië, de beslissing over plaatsing valt bij het laatste duel, dinsdag in Hardenberg (19.00 uur). De winnaar speelt komende zomer het EK in Armenië.