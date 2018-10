Sepp van den Berg meldt zich af bij Oranje O19

Van den Berg hield de klachten over aan het uitduel met Emmen vorige maand. De mandekker haakte vervolgens af in de warming-up voor het bekerduel met Staphorst, ontbrak in de eredivisiewedstrijd tegen AZ vorige week en mist zaterdagavond ook de belangrijke ontmoeting van PEC met Excelsior.

Van den Berg maakte vorige maand zijn debuut in Oranje met een klinkende 5-1 zege op de leeftijdsgenoten van Tsjechië. Deze maand speelt O19 drie kwalificatieduels in Ierland, tegen Faeröer Eilanden, Bosnië & Herzegovina en het gastland. Die gaan dus aan Van den Berg voorbij. De nummers 1 en 2 in de groep plaatsen zich voor de eliteronde, waar in maart 2019 tickets voor het EK in Armenië komende zomer te verdienen zijn.