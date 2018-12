Sepp van den Berg: Stoïcijnse stopper en ideale leerling

De wintersportvakantie was nog niet begonnen, of kleuter Sepp dreef zijn familie tot wanhoop. Oma, opa, ouders en zus waren op het sneeuw in Oostenrijk al in de latten gestapt, maar van glijden kwam lang niets terecht. Sepp, amper vijf jaar, zag de snowboarders voorbij suizen en wilde niets anders meer. Ten einde raad werd een stukje verderop een leraar, die een groep adolescenten op planken instrueerde, maar gevraagd of de jonge durfal aan kon sluiten. ,,Stond kleine Sepp daar ineens met een snowboard onder zijn arm tussen al die grote jongens aandachtig te luisteren”, herinnert oma Henny Wullink zich. ,,Vijf dagen lang deed hij alles mee. Een jaar later gingen we weer en ja hoor, Seppie had het snowboarden al helemaal onder de knie. Toen al zag je de doorzetter in Sepp.”