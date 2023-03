Shirt vergeten? Dan blijf je bij Dick Schreuder op de bank: ‘Onprofessioneel moment’

Waar het in de eerste helft nog van een leien dakje ging, had PEC Zwolle het na rust een stuk lastiger tegen De Graafschap. Toch werd de 0-1 zege over de streep getrokken, tot blijdschap van trainer Dick Schreuder, die Younes Taha om een opvallende reden niet liet invallen.

,,We wisten dat het een moeilijke avond ging worden, De Graafschap doet het heel goed. Het zag er in het eerste half uur niet naar uit dat het lastig ging worden, maar in de tweede helft was het dat wel voor ons. We konden niet meer onder de druk uit voetballen. Maar als je gaat terugkijken, hebben we denk ik maar één kans weggegeven. We hebben goed verdedigd.”

Dat was nodig, omdat PEC in het uitstekende eerste half uur naliet om De Graafschap op een schier onoverbrugbare achterstand te zetten. Alleen Lennart Thy trof doel. ,,Het scoren gaat inderdaad niet altijd makkelijk, dat soort dingen gebeuren”, bleef Schreuder mild voor zijn elftal.

Taha

In de tweede helft was er nog een opvallend moment langs de lijn. Younes Taha zou invallen, maar had zijn shirt in de kleedkamer laten liggen en dat kostte hem zijn speelminuten. ,,Hij had een onprofessioneel moment, op basis daarvan hebben we hem niet in laten vallen”, licht Schreuder toe.

,,Het is eigenlijk een heel professionele speler. Dit kan gebeuren, we hebben er net kort over gesproken. Nu is het zand erover en we gaan weer door”, aldus Schreuder, die ook nog goed nieuws had voor Taha. ,,Als het goed is gaat Younes vrijdag (tegen NAC Breda, red.) gewoon starten.”