Sierhuis doet beloften van PEC Zwolle met twee doelpunten pijn in Groningen

15 september PEC Zwolle-trainer John Stegeman reed vorige week met te veel alcohol op tegen een lantaarnpaal in Apeldoorn aan. Is hij nog te handhaven of is zijn gezag onherstelbaar aangetast? Imagodeskundigen geven advies wat te doen in dit soort situaties.