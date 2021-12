Situatie PEC Zwolle nóg uitzichtlozer na blunder Lamprou tegen de directe concurrent

Voor rust hield hij PEC Zwolle op de been met een aantal knappe reddingen, maar in de tweede helft schutterde keeper Kostas Lamprou opzichtig. De thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard die gewonnen móest worden, eindigde daardoor in een deceptie: 0-1.

Na ruim een uur spelen ging het helemaal mis voor PEC Zwolle en Kostas Lamprou. De keeper wilde simpel vangen, maar in plaats van dat de bal veilig in zijn handen belandde, ketste hij terug in het onveilige zestienmetergebied. Daar stond Nigel Lonwijk klaar om Fortuna Sittard eenvoudig aan de openingstreffer te helpen. Foutje, bedankt: 0-1.

Laatste plaats overdragen

De laatste plaats in de eredivisie vaarwel zeggen, daar was het PEC zaterdagavond om te doen. De plek die de Zwollenaren al vrijwel het hele seizoen bezetten, kon met een overwinning op Fortuna Sittard - al dan niet tijdelijk - worden overgedragen aan de concurrent uit Limburg.

Maar PEC stelde wederom teleur in een thuiswedstrijd. Tegen SC Cambuur (1-2) en RKC Waalwijk (0-0) was het al niet best, tegen Fortuna Sittard speelde de hekkensluiter niet veel beter. Aanvallend was de ploeg wederom bijzonder onmachtig. En dat terwijl PEC een week eerder, bij FC Groningen, nog behoorlijk voor de dag kwam en in het noorden een puntje aan het bescheiden totaal toevoegde.

Reddingen

Daar was thuis tegen Fortuna weinig van terug te zien. Voor Lamprou was het extra sneu, zijn fout in de 64ste minuut. Zeker omdat hij PEC voor rust in leven hield met reddingen op inzetten van Mats Seuntjens (tweemaal) en Zian Flemming. Toch waren die ingrepen na 90 minuten voetballen niks meer waard.

PEC was bij een zege op gelijke hoogte gekomen met Fortuna (dan allebei negen punten). In plaats daarvan liepen de Limburgers uit. En dan pakte een van de andere concurrenten, Sparta Rotterdam, ook nog een punt in Heerenveen.

Blessures

En dan zag trainer Dick Schreuder ook nog eens twee sterkhouders uitvallen: Dean Huiberts (voor rust) en Sam Kersten (na rust). Het is afwachten hoe ernstig hun blessures zullen zijn.

