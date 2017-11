Slaapverwekkende vertoning tussen PEC Zwolle en Vitesse eindigt in 0-0

PEC Zwolle begon met een opmerkelijke wijziging in de basisformatie. Erik Israelsson maakte zijn entree in het elftal als diepste spits. John van ’t Schip liet de beoogde centrumspitsen Piotr Parzyszek en de weer fitte Stef Nijland op de bank beginnen. Naast de weer in genade aangenomen Thanasis Karagounis, die profiteerde van de afwezigheid van de aan zijn hamstring geblesseerde Youness Mokhtar en een kwartier voor tijd zelfs mocht invallen. De clubtopscorer ontbrak in Arnhem met een hamstringblessure en werd op de linkerflank vervangen door Terell Ondaan.

Kansje

Israelsson was ook de man van de eerste grote kans van de wedstrijd. Na 24 minuten was het Younes Namli die Vitesse-verdediger Alexander Büttner liet staan, maar zijn voorzet werd geschampt met de Zweedse grote teen en dat was net te weinig om de 0-1 aan te tekenen. Het was de eerste opwinding in een tot dan toe kabbelend duel. De openingsfase was weliswaar voor Vitesse dat wel dreigend was, maar niet tot imponerende daden kwam. Net zo min als PEC Zwolle dat nog wel een door keeper Remko Pasveer gekeerd afstandsschot van Namli kon overleggen. Aan de overzijde vond Bryan Linssen het zijnet naast Diederik Boer. Het waren de schamele hoogtepuntjes van een uitermate zwakke eerste omgang, waarin Vitesse geen enkele keer een bal tussen de palen schoot. PEC Zwolle kreeg op slag van rust nog wat mogelijkheden, maar Mustafa Saymak en Israelsson vonden echter Pasveer op hun pad naar succes. De 0-0 ruststand was niet meer dan logisch.

Tweede helft

Na de rust kreeg het slaapliedje in Gelredome doodleuk een vervolg. Het povere Vitesse was amper ij machte wat klaar te spelen en PEC Zwolle maakte het duel vakkundig dood. Pas na ruim een uur schoot Vitesse via Navarone Foor op het doel van Boer, die geen moeite had het lederen speeltuig klemvast te houden. Dat was even later wel anders. Milot Rashica haalde hard uit, Boer liet de bal los, maar de instormende Tim Matavz stond in buitenspelpositie. Daarna ging de nachtkaars weer aan in Arnhem. Het cynische publiek in Arnhem zong minutenlang hun immer bekritiseerde rechtsback Fankaty Dabo toe. Het paste in een duel wat de eredivisiestatus niet verdiende en letterlijk kansloos eindigde. Zowel PEC als Vitesse verdiende de zege niet en het publiek was de enige verliezer.