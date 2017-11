Smaakmakers PEC excelleren ook tegen PSV: ‘Hier zitten meeste scouts’

,,Ik was liever aan alle kanten voorbijgelopen"

19 november Sportjournalist Kees Jansma zei het een week geleden bij Studio Voetbal: die Hirving Lozano van PSV kan de Eindhovense club in de zomer zomaar zeventig miljoen euro opleveren. Maar tegen het dappere PEC Zwolle is de revelatie van de eredivisie, die ook bij de nationale ploeg van Mexico uitblinkt, in geen velden of wegen te bekennen.