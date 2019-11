Sneltrein Kingsley ‘Easy’ Ehizibue lacht volop in Keulen (maar er is ook kritiek)

pec zwolleMet zijn stralende lach betovert Kingsley Ehizibue ook de supporters van 1. FC Köln, de club waarmee hij donderdagmiddag achter gesloten deuren een oefenwedstrijd speelt tegen zijn oude werkgever PEC Zwolle. Maar het is niet alleen maar lachen geblazen voor de 24-jarige verdediger. ,,Of hij het gaat redden in de Bundesliga? Ik weet het niet zeker.”

Kom in Keulen niet met de bijnaam ‘King’ aanzetten, benadrukt Christian Löer, sportjournalist van de Kölner Stadt Anzeiger. Althans, niet als je Kingsley Ehizibue wilt aanspreken. In Zwolle was die naam vaste prik binnen de spelersgroep, maar in Duitsland noemen ze hem ‘Easy’. ,,Er zit namelijk nóg een Kingsley in de selectie, Kingsley Schindler. Hem noemen ze ‘King’.” Met andere woorden: voor Ehizibue moest een andere bijnaam worden gevonden. En dat is gelukt.

Op de voet volgen

Als clubwatcher van 1. FC Köln is Löer wekelijks op de Duitse perstribunes te vinden en volgt hij de verrichtingen van de nummer zeventien van de Bundesliga op de voet. Dus ook die van Ehizibue, de rechtervleugelverdediger die deze zomer voor een paar miljoen euro overkwam van PEC Zwolle.

Tijdens het trainingskamp in Oostenrijk maakten Löer en Ehizibue voor het eerst écht kennis met elkaar, toen ze elkaar spraken voor een groot verhaal in de krant. ,,Dat was een erg leuk gesprek”, weet de journalist nog. ,,Hij was vriendelijk en heel open. Kingsley zei dat hij heel gemotiveerd is om carrière in de Bundesliga te maken.”

Heel slecht verdedigd

Alleen, weet Löer als insider: Ehizibue heeft het niet makkelijk in Köln. Op sportief gebied dan. Met name aan de bal is de rechtsback voer voor criticasters. ,,Er zaten wel wat rare optredens van hem tussen, ja. Zijn passingrating is zeer slecht en uit bij Bayern München kreeg hij een rode kaart. Hij duwde Coutinho van achteren, waarna Bayern een strafschop kreeg. Dat was gewoon heel slecht verdedigd. Ook op tactisch gebied is er behoorlijk wat kritiek op hem geweest. Omdat hij het lastig heeft met de bal aan de voet, weet ik niet zeker of hij het gaat redden.”

Quote Zijn snelheid maakt echt indruk op de fans. Hij heeft zelfs een record gevestigd als snelste speler ooit gemeten in de Bundesliga Christian Löer, Sportjournalist Kölner Stadt Anzeiger

Zonder bal is het een ander verhaal. Net als in Zwolle, waar Ehizibue altijd met een kamerbrede glimlach over de grasmat liep. Dat is in Keulen niet anders. Löer noemt hem ‘de gelukkigste persoon op het veld’, die in de eerste thuiswedstrijd bij zijn nieuwe club - tegen Borussia Dortmund - meteen een klik had met de supporters. Ook zijn snelheid imponeert. ,,Dat heeft indruk gemaakt op de fans. Hij heeft zelfs een record gevestigd als snelste speler ooit gemeten in de Bundesliga.” Ehizibue noteerde op 5 oktober tegen Schalke 04 een snelheid van 35,85 kilometer per uur. Dat leverde hem gekscherend een verkeersboete op, uitgeschreven door het clubblad Geissbockecho.

Clubs in de problemen

De sneltrein zal donderdag (vanaf 14.00 uur) ook weer langs de lijn denderen, als ‘Easy’ in Keulen een oefenwedstrijd speelt tegen zijn maatjes van PEC Zwolle. Twee clubs in de problemen: 1. FC Köln staat zeventiende en nam vorige week afscheid van Achim Beierlorzer, PEC is na het verlies bij FC Twente ook onder de degradatiestreep beland. ,,De club is in beroering”, weet Löer. ,,Köln en Ehizibue hebben een moeilijke tijd, maar ik hoop oprecht dat hij hier slaagt.”