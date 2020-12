Sparre met Sporre | Het vervolg van de coronacompetitie: wegkijken kan niet meer

De ingrepen bij PEC Zwolle op een rijtje: ze brachten geen winst, maar bieden wel (een beetje) houvast

25 oktober Vergeleken met het midweekse duel in Waalwijk had PEC-trainer John Stegeman zijn ploeg zaterdag tegen Willem II op vier posities gewijzigd. Gewonnen werd er niet. Na een tumultueuze slotfase - met een rode kaart, een teruggedraaide strafschop en een afgekeurd doelpunt - werd het 0-0. Maar het vertoonde spel in de eerste helft, met veel balbezit, geeft de Zwollenaren houvast.