Spartaan Chabot alsnog geschorst voor charge op PEC Zwolle-aanvaller Namli

Rick Dekker: de stille, maar o zo belangrijke kracht van PEC Zwolle

3 april Met dank aan Rick Dekker, die tegen Sparta Rotterdam (2-0) weer onopvallend opvallend de balans bewaakte, weet PEC Zwolle weer wat winnen is. Over een stille kracht die maar moeilijk zonder offers, FC Barcelona en maatje Stef Nijland kan. ,,Als iemand mij nodig heeft, zeg ik niet: Sorry, maar ik heb geen zin."