Specialist Leemans geeft ook derde doelman Hauptmeijer het nakijken

Erfenis

Dat de middenvelder een prima linkerbeen heeft, was eerste doelman Boer al veel eerder opgevallen. Vorig jaar behoedde Leemans VVV in eigen huis van een nederlaag tegen PEC door Boer met een vrije trap te verschalken (1-1). In Wijthmen bewees hij zijn specialiteit maandag niet te zijn verleerd. Younes Namli was vorig seizoen op die manier trefzeker tegen Roda JC en Excelsior. Die linkspoot staat echter op de nominatie om verkocht te worden. Over de erfenis van zijn vrije trappen lijkt PEC Zwolle zich met Leemans in de gelederen in ieder geval geen zorgen te hoeven maken.