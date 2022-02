Spektakel, VAR en volop goals: PEC pakt de volle buit na knotsgekke wedstrijd in Leeuwarden

Wat een wedstrijd. Wat een scoreverloop. En wat een uitkomst voor PEC Zwolle. De club heeft zaterdagavond in Leeuwarden afscheid genomen van de laatste plaats in de eredivisie, in elk geval voor één dag. En hoe: het team van trainer Dick Schreuder overtuigde bij vlagen en toonde veerkracht tegen SC Cambuur: 3-4.

Friesland is PEC goed gezind, dat bleek maar weer. In de provinciehoofdstad speelden de Zwollenaren op zeker hun meest vermakelijke wedstrijd van het seizoen. Het ging op en neer: snelle goals, een keepersfout, teruggedraaide beslissingen en een hoop doelpunten.

Riante voorsprong

De wedstrijd tegen Cambuur was amper begonnen of PEC had al twee mokerslagen uitgedeeld. Twee fijne aanvallen, afgerond door Darfalou (0-1, zijn eerste van het seizoen) en De Wit (0-2), zorgden al na vijf minuten voor een riante voorsprong.

De gedachten gingen daarna even terug naar AZ-uit, toen PEC ook razendsnel een 0-2 voorsprong had genomen. Destijds bleek die marge te klein en verloren de Zwollenaren met 3-2 in Alkmaar. Zover kwam het in Leeuwarden niet, al knokte Cambuur zich nog voor rust naar 2-2. Bij de gelijkmaker ging doelman Kostas Lamprou lelijk in de fout, hij tikte de bal in zijn eigen doel.

Ingreep VAR

In de tweede helft was er vrijwel hetzelfde recept: PEC scoorde twee keer (Redan en Van Polen) en liep weer uit. Eigenlijk drie keer, maar de schitterende treffer van Redan werd afgekeurd vanwege buitenspel. Via invaller Sambissa kwam Cambuur terug tot 3-4 en even leek ook de 4-4 in de maak toen PEC na hands van Clement een penalty tegen kreeg. De VAR greep echter in en maakte de beslissing van arbiter Oostrom ongedaan.

Met tien minuten (!) blessuretijd bleef het ongemeen spannend. Cambuur zette aan, kreeg corners, zag een bal van de lijn gehaald worden en belandde van de ene in de andere scrimmage. PEC overleefde ternauwernood en nam de drie punten mee naar Zwolle. En het belangrijkste van alles: de club is zeker voor één dag af van de term ‘hekkensluiter’. Die ‘eer’ is voorlopig weggelegd voor Sparta Rotterdam.

