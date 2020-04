Spelers mogen weer met bal in stadion trainen: PEC Zwolle beslist dinsdag hoe trainingen worden hervat

PEC Zwolle onthoudt zich van stem in KNVB-‘cir­cus': ‘Praatjes passen ons als nummer 15 niet’

24 april PEC Zwolle is volgens Adriaan Visser één van de negen profclubs die vrijdag geen stem heeft uitgebracht in de promotie- en degradatie-afwikkeling van de eredivisie. ,,Ons past nu alleen bescheidenheid", aldus de voorzitter, die te doen heeft met Cambuur en De Graafschap, die buiten de boot vielen. ,,Dit is verschrikkelijk triest voor hen.”