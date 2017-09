Spelmaker Ryan Thomas pakt nu ook de ballen af

Van alle eredivisiespelers bracht Ryan Thomas zijn ploeg in de eerste vier competitieronden het vaakst in balbezit. Tegen Roda JC, Sparta, FC Twente en Ajax ontfutselde hij zijn tegenstander in duels en met onderscheppingen in totaal 38 keer de bal. ,,Dat wist ik niet", zegt de Nieuw-Zeelander. ,,Ballen veroveren is niet waar ik om bekend sta. Als het over mij gaat, dan is dat vaak om wat ik doe mét de bal."

Helemaal uit de lucht vallen komt het statistiekje ook niet. Thomas, die dit seizoen als middenvelder opereert, was tenger en ietwat fragiel zelfs toen hij begin 2013 in Zwolle arriveerde. ,,Toen moest ik wennen. Ik had vaak veel tijd nodig om van wedstrijden te herstellen. Ik heb er altijd alles aan gedaan om te groeien. Toen ik vijf jaar geleden binnenkwam bij PEC, woog ik 61 kilogram. Inmiddels tik ik de zeventig aan."

Sinds vorig jaar hapert zijn fysieke gesteldheid stukken minder. ,,Ik heb, op een paar wedstrijden na, eindelijk een heel seizoen voor PEC kunnen spelen."

Explosieve dingen

Met een personal trainer werkte hij vorig jaar aan een sterker postuur die de basis moest leggen voor een verdere carrière als allround middenvelder. ,,Ik ging hier in Zwolle bijna elke dag bij hem langs. Dat heeft me ontzettend veel geholpen. Ik deed vooral explosieve dingen, om aan kracht en acceleratie te winnen. Ik zag en merkte dat mijn lichaam sterker werd. Bij het squatten drukte ik in het begin zestig kilo. Na een jaar zette ik moeiteloos het dubbele weg."

Dat hij het afgelopen seizoen aan vermogen en inhoud won, bewees hij tijdens de Confederations Cup en de eerste eredivisieduels vorige maand. Thomas was vrijwel overal waar hij kwam de baas. De intelligente spelmaker blonk uit met uitgekiende intercepties en als hij al in een slag om de bal belandde, was hij vrijwel altijd slimmer en sterker dan zijn directe tegenstander.

Iel

Thomas: ,,Ik merk het nu vooral in het laatste halfuur van wedstrijden. Bij sprintjes of in duels kan ik dan terugvallen op mijn kracht. Dat is misschien wel mijn grootste winst. Toen ik klein en iel was, dacht ik dat dit me nooit zou lukken. Als ik de bal toen onder druk ontving, ging ik er meteen mee aan de loop. De helft van de tijd verloor ik 'm dan. Nu zet ik mijn sterkere lichaam goed in en kom ik er vaak als winnaar uit."

Dat laatste leerde hij niet van zijn personal trainer. Thomas bekeek de voorbije maanden veel beelden van oud-teamgenoot Kamohelo Mokotjo en Feyenoorder Karim El Ahmadi op een speciale app op zijn telefoon. ,,Ik ben een liefhebber en bekijk altijd veel voetbalbeelden. Ik zie het ook een beetje als studie. De afgelopen tijd heb ik hen veel bekeken en gevolgd, ook omdat we op dezelfde positie spelen. Ik leer veel van hen door te kijken hoe en waar ze bewegen. Vaak kun je door een tegenstander op te jagen al een fout forceren. Mokotjo en El Ahmadi zijn ook niet groot. Dan moet je slim zijn. Daar werk ik aan. Net als mijn fysiek. Er moeten nog wat kilo's bij. Ik ben er nog lang niet."

Marinus

Met Thomas in de basis neemt het PEC het vanavond (20.45 uur) op tegen concurrent Heracles. Wouter Marinus ontbreekt tegen de provinciegenoot. De aanvallende middenvelder heeft een lichte bovenbeenblessure opgelopen. Nieuwelingen Nicolas Freire en Terell Ondaan beginnen, net als vorige week tegen Ajax, op de bank. Daardoor kiest trainer John van 't Schip voor het vijfde opeenvolgende competitieduel voor dezelfde basisformatie.