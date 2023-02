Spetterende slotfase in Sittard zorgt voor gemengde gevoelens bij PEC Zwolle Vrouwen

PEC Zwolle Vrouwen heeft een knap resultaat geboekt op bezoek bij Fortuna Sittard. In de blessuretijd leek de ploeg uit de provinciehoofdstad er zelfs met de overwinning vandoor te gaan, maar in de absolute slotseconde ging het alsnog mis (2-2).

De Zwollenaren zijn de competitie prima begonnen na de winterse onderbreking met een gelijkspel tegen ADO Den Haag (2-2) en een overwinning op Excelsior (2-0). Ze gingen dus met vertrouwen richting het zuiden voor het treffen met de nummer drie van de eredivisie, en dat terwijl Fortuna dit seizoen haar debuut maakt.

In de eerste helft liep het niet over van de kansen aan beide zijden. Evi Maatman was nog het dichtst bij de openingstreffer, maar zij kwam enkele centimeters tekort om een voorzet van Inske Weiman binnen te koppen.

Na rust kreeg het publiek meer spektakel voorgeschoteld. Eerst redde PEC Zwolle-keeper Tess van der Flier nog knap op een inzet van Tessa Wullaert, maar even later kwam de Belgische topaanvaller als winnaar uit de strijd. De kopjes gingen echter niet hangen bij de ploeg van oefenmeester Olivier Amelink. Enkele minuten na de 1-0 kwam PEC Zwolle al langszij; Jeva Walk was het eindstation van een mooie aanval.

In de blessuretijd leek het feest compleet voor de blauw-witten toen Weiman de bal in twee instanties achter Fortuna Sittard-goalie Diede Lemey kreeg. De extra speelminuten duurden echter te lang voor PEC Zwolle, want het moest in de slotseconde nog de gelijkmaker slikken. En dus stapte men ondanks een knap resultaat toch met gemengd gevoelens in de bus naar huis.

Vrouwen, eredivisie: Fortuna Sittard - PEC Zwolle 2-2 (0-0). 68. Tessa Wullaert 1-0, 74. Jeva Walk 1-1, 90+2. Inske Weiman 1-2, 90+5. Feli Delacauw 2-2.

