Spitsen PEC slaan Ajax uit voorzorg over; officieus debuut Huiberts en Miedema

Mike van Duinen en Vito van Crooij ontbraken woensdag bij PEC Zwolle in het oefenduel met Ajax. De spitsen kampen met lichte blessures en bleven uit voorzorg aan de kant. Door de vele absenties konden veel jeugdspelers in de tweede helft hun opwachting maken. Dat leverde Lars Miedema en Dean Huiberts hun eerste minuten in de hoofdmacht op.

Miedema is actief voor PEC Onder 19 en de talentvolle aanvaller maakt ook regelmatig zijn opwachting in het beloftenteam. Ook Huiberts behoort tot het oudste jeugdteam, maar het neefje van AZ-directeur Max mag dit jaar geen officiële wedstrijden spelen omdat hij na de deadline van 15 juni de overstap naar Zwolle maakte en daarvoor bovendien al eens uitkwam voor FC Twente. In vriendschappelijke wedstrijden kan Huiberts wel zijn minuten pakken.

Reijnders, De Bert en Tea

Van hoofdtrainer John van 't Schip kreeg de middenvelder zelfs een helft tegen Ajax. Miedema viel tien minuten voor tijd in. Ook Eliano Reijnders en Thomas van den Belt, die eerder dit jaar een profcontract signeerden, kregen als invallers speeltijd in Amsterdam. Stefan de Bert, door PEC overgenomen van Sparta en in het bezit van een amateurcontract, loste aanvoerder Van Polen af.

Ook Marc-Olivier Doué (Tea) mocht nog even opdraven tegen de titelkandidaat, die door interlandverplichtingen het gros van de selectie miste. Tea, afkomstig uit de academie van Bordeaux, liep in de voorbereiding al stage bij PEC. De Franse verdediger verblijft momenteel in een gastgezin en hoopt nog altijd op een contract in Zwolle.

De vele jeugdspelers mochten op De Toekomst de hoofdmacht vertegenwoordigen omdat veel selectiespelers bij PEC ontbraken. Zo verblijven Darryl Lachman, Thomas Lam, Denis Genreau, Gianluca Scamacca en Alessandro Tripaldelli in het buitenland vanwege interlandverplichtingen. Daarnaast lieten ook spitsen Mike van Duinen en Vito van Crooij het oefenduel met Ajax schieten.

Ribben

Van Duinen heeft al een paar weken last van de ribbenkast en Van Crooij ondervond lichte hinder van een spierblessure. PEC nam daarom geen risico's met aanvallers. Ook de niet okselfrisse Gustavo Hamer werd kort voor rust uit voorzorg naar de kant gehaald. De verwachting is dat het drietal na de drie vrije dagen op maandag gewoon weer bij de groep, die vanmorgen een korte hersteltraining afwerkte, aansluit.