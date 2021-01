Spitsengoal Clement levert PEC Zwolle een fijn punt op tegen AZ

Waar heeft Pelle Clement allemaal al niet gespeeld in het elftal, de Amsterdammer (24) kan bijna overal op het veld uit de voeten. Bij het ontbreken van puntspeler Slobodan Tedic - en een gebrek aan vertrouwen in Reza Ghoochannejhad - is Clement tegen AZ de diepe spits van PEC Zwolle. Dat blijkt al na negen minuten een aardige zet van trainer John Stegeman. Want in de geest van Dusan Tadic, de Haarlemmer olie van Ajax, glijdt Clement de bal perfect in de verre hoek na een voorzet van Eliano Reijnders. Bewaker Pantelis Hatzidiakos is net te laat.