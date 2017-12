Spitspositie grootste vraagteken bij PEC Zwolle voor bezoek aan Excelsior

Freire

Verder is het de vraag of Van ’t Schip gaat sleutelen aan de linkerkant van zijn defensie. Tegen Utrecht begon Bram van Polen en het centrum en schoof Nicolas Freire naar de linksbackpositie. De Argentijn werd, net als Nijland, na een uur vervangen, waarna Van Polen weer als vleugelverdediger fungeerde. De verwachting is dat Freire gewoon weer aan de aftrap verschijnt. Op welke plek in de achterhoede wilde de oefenmeester nog niet zeggen. ,,Dat zul je morgen zien”, aldus Van ’t Schip.