Stadionverbod en mogelijk strafzaak voor PEC-fans die vuurwerk gooiden

PEC Zwolle-voorzitter Adriaan Visser kon zijn ogen niet geloven toen hij het vuurwerk zag dat aan het begin van de wedstrijd tegen Fortuna op het veld werd gegooid. ,,Het vuurwerk achter het stadion kon ik nog wel waarderen’ , zei de preses. ,,Maar over het vuurwerk op het veld ben ik zo ontzettend boos. Dat haal je toch niet in je hoofd, je overschrijdt hier een grens mee.’’

Gestaakt

De wedstrijd werd korte tijd gestaakt nadat het vuurwerk werd gegooid. PEC Zwolle won uiteindelijk met 3-1. De daders worden dan ook hard gestraft als het aan de club ligt. ,,Er zijn camerabeelden gemaakt en we zijn nu aan het bekijken of de daders er herkenbaar op staan. Van algemeen directeur Jeroen van Leeuwen heb ik al begrepen dat dat het geval is’ , zegt Visser.

Volledig scherm Voorzitter Adriaan Visser belooft de vuurwerkgooiers minimaal een stadionverbod. © Bert Kamp

Die personen zijn aan de beurt, belooft Visser. ,,Dan gaan we in overleg met de politie over welke maatregelen er moeten worden genomen. In elk geval gaan we over tot stadionverboden, al is dat nooit leuk om te doen.’’

Camerabeelden

Algemeen manager Jeroen van Leeuwen kwalificeert het incident als ‘heel spijtig’. ,,Hoe ze het vuurwerk mee naar binnen hebben gekregen is nog de grote vraag. In principe wordt iedereen in vak Noord gefouilleerd. Maar ze zijn er kennelijk dermate slim in dat het toch gelukt is. We hebben de camerabeelden bekeken en onderzoeken nog wat er precies is gebeurd, maar we hebben inmiddels een groepje in kaart. Maandag bij het wekelijkse overleg met de politie en gemeente gaan we nog eens naar de beelden kijken en bespreken we de te volgen aanpak. Als de specifieke daders bekend zijn gaan we in ieder geval eerst met ze in gesprek. En als die identiteit bekend is wordt het ook automatisch een zaak van Justitie. Ik verwacht dat ook de KNVB nog op ons als club zal reageren.’’

Voorwaardelijke straf

Het is niet duidelijk of PEC Zwolle nog voorwaardelijke straffen had staan die als gevolg van de vuurwerkovertredingen van zaterdagavond doorgevoerd zullen worden. Wel was de club zelf van plan vuurwerk af te steken voor de belangrijke wedstrijd tegen Fortuna. Maar daar kreeg PEC Zwolle geen vergunning voor van de gemeente Zwolle.

Hardere aanpak

Voetbalbond KNVB, de betaald voetbalclubs, gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie hebben krap een jaar geleden afspraken gemaakt over een hardere aanpak van vuurwerk in voetbalstadions. Streven was om de veiligheid van voetbalsupporters in het stadion te verbeteren. Het binnensmokkelen van vuurwerk in een stadion, het afsteken in een supportersvak en het op het veld gooien van vuurwerk leidt allemaal tot een gang naar de strafrechter, zo is destijds afgesproken. Ook krijgen de daders standaard een landelijk stadionverbod.