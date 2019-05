Staf PEC Zwolle stroomt niet vol, maar leeg: De Gunst op weg naar AZ

Max Huiberts, directeur van de Alkmaarders, heeft afgelopen zaterdag in een onderhoud met de directie van PEC zijn interesse kenbaar gemaakt in De Gunst, die op zijn beurt afgelopen week ook al een kijkje heeft genomen bij de nummer vier van de eredivisie. Daar is de clubman, sinds 2013 assistent bij PEC, de beoogde rechterhand van Arne Slot. Laatstgenoemde neemt komend seizoen het stokje over van John van den Brom.

Het aanstaande vertrek van De Gunst is een hard gelag voor PEC. De verwachting is namelijk dat de ambitieuze oefenmeester de kans met beide handen zal aangrijpen, waardoor PEC komende week met drie lege trainersstoelen en dus zonder technische staf zit. Ook omdat de zoektocht naar een opvolger van Jaap Stam is stukgelopen in Venlo, omdat de clubleiding het met VVV-coach Maurice Steijn niet eens is kunnen worden over de contractuele voorwaarden voor een overstap naar Zwolle.

PEC deed Steijn vorige week een aanbieding, waarop de coach met een gortig tegenvoorstel kwam dat de directie deed schrikken. Daarop kreeg de topkandidaat een verbeterd salaris voorgeschoteld, met de mededeling uiterlijk dinsdag uitsluitsel te geven. Dat deed Steijn met een ‘nee’.

Lukkien

Dat betekent niet dat Albert Stuivenberg, die gold als belangrijke outsider, nu de nieuwe topgegadigde is om de vacante trainerspost te gaan bekleden. Ook over de voormalige coach van KRC Genk en Jong Oranje heersen de twijfels. Niet voor niets steken voorzitter Adriaan Visser, technisch directeur Gerard Nijkamp, oud-schaatser Erben Wennemars en RVC-voorzitter Han Brouwers deze week de koppen opnieuw bij elkaar, voor de zoektocht wordt hervat. De kans is groot dat het comité met een nieuwe naam op de proppen komt. Zo zingt de naam van Emmen-coach Dick Lukkien alweer rond in Zwolle.