‘Stam heeft linkerflank terug voor kelderkraker; Flemming vervangt geschorste Namli’

Video Supporters PEC Zwolle na verplaat­sen Ajax-uit: ‘aan Jan met de pet wordt niet meer gedacht’

13:56 Freddy Eikelboom is als voorzitter van de supportersclub van PEC Zwolle witheet van woede over het besluit van voetbalbond KNVB om de wedstrijd tussen Ajax en PEC Zwolle te verplaatsen van zaterdag 2 maart naar woensdagavond 13 maart. En dan ook nog eens op het ondoenlijke tijdstip van 18.30 uur. ,,Los wat dit sportief voor PEC Zwolle betekent, is dit een ramp voor supporters. Aan Jan met de pet wordt in voetballand weer eens niet gedacht.”