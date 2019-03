Stam kijkt met schuin oog naar zondag: wissels tegen Ajax lijken aanstaande

Zes wedstrijden lang hield Jaap Stam - schorsingen en blessures daargelaten - vast aan zijn basiself. Tot afgelopen weekeinde. Tegen AZ plaatste de trainer van PEC middenvelder Ouasim Bouy en Vito van Crooij buiten de eerste elf en kregen Gustavo Hamer en Stanley Elbers de kans. Woensdagavond, als de Zwollenaren in Amsterdam het inhaalduel met Ajax afwerken, zijn er wederom nieuwe namen te verwachten. Want zondag wacht alweer de volgende belangrijke halte in de degradatiestrijd: Excelsior-uit.

Daarom is het aannemelijk dat de coach een aantal nieuwe namen het veld in stuurt tegen Ajax. Dat kondigde Stam, die in Amsterdam weer kan beschikken over verdediger Bram van Polen, zondag na de remise tegen AZ (0-0) al aan. ,,Je moet niet denken dat ik vijf, zes spelers ga wisselen”, zegt de Kampenaar twee dagen later. ,,Het zijn er misschien een paar. Je kijkt naar hoe we het Ajax zo moeilijk mogelijk kunnen maken en wat wij er zelf uit kunnen halen. We overwegen alle scenario’s en systemen. Ja, ook vijf verdedigers.”