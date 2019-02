Stam na 9 uit 3: ‘Hartstikke mooie start maar we zijn er nog niet uit’

,,Dit is een hartstikke mooie start", stelde Stam nadat zijn ploeg na Feyenoord en Heracles ook Utrecht in het laatste kwartier met drie goals op de knieën dwong. ,,Dit geeft vooral weer een goede boost. Dat helpt. Ook als je ziet tegen welke ploegen we gespeeld hebben, geeft dat alleen maar meer vertrouwen. We moeten alleen wel zorgen dat we bepaalde situaties, zoals die waar de tegengoals vandaag uitkwamen, goed verbeteren.”

Door de sensationele overwinning op Utrecht vindt PEC Zwolle zich terug op de tiende plek, zes plaatsen hoger dan toen Stam trainer werd in de winterstop. ,,We zijn er nog niet uit. Dat gaat me te ver. We kunnen nu wel tiende staan, maar als je een keer verliest en anderen winnen, zak je zo weer een paar plekken. We krijgen nu uitwedstrijden tegen Heerenveen ADO . Dat zijn ook geen makkies, want die bevinden zich ongeveer in dezelfde posities. De verschillen zijn enorm klein, dus we zijn er nog niet uit. We moeten gewoon keihard blijven werken om hieruit te komen.”