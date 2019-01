Stam na tweede zege op rij: Je moet het nog wel even doen

,,We pakken drie punten tegen een goede ploeg. Dat schept weer vertrouwen, ook voor de rest van het seizoen. Iedereen had het over een moeilijk programma en dat was natuurlijk ook wel zo. Je probeert uit elke wedstrijd het maximale te halen, door verdedigend zo weinig mogelijk weg te geven en zelf zo goed mogelijk te voetballen. Dan moet je durven. Soms waren we slordig maar we hadden ook goede momenten.”

Stam ziet PEC - voorlopig - vijf plekken omhoog schieten, van de zestiende naar de elfde plaats. ,,Dat is mooi, maar dat moet je nog wel even doen. We hebben weinig uitgespeelde kansen weggegeven. Mickey van der Hart pakt de penalty fantastisch. Als die zit, loopt het misschien anders. In momenten vond ik dat we goed voetbalden. Momenten ja, ik kijk altijd kritisch naar mijn ploeg. Ik ben redelijk tevreden over de uitvoering. Je ziet hoe snel het kan gaan, maar het kan ook nog beter. We kijken nu alleen naar Utrecht en hopen dan de lijn omhoog door te trekken.”