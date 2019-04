Stam (PEC) treft Van Bommel (PSV): ‘Hij gunt ons niets, wij gunnen hem niets’

Nog regelmatig heeft Jaap Stam appcontact met Mark van Bommel, met wie hij samenspeelde in het Nederlands elftal. De relatie tussen beide coaches is goed. Maar donderdag, als PSV en PEC Zwolle elkaar treffen in Eindhoven (18.30 uur), gunnen ze elkaar niets.

In het Philips Stadion treft PEC Zwolle, zo verwacht Stam, een getergd PSV. Helemaal na zondag, toen de Eindhovenaren de competitie onbedoeld weer spannend maakten na het verlies in de topper tegen Ajax (3-1). ,,PSV moet, de druk is er daar zeker. En dat is ook logisch als je kampioen wilt worden”, zegt Stam. ,,Zij zullen daarom volle bak gaan. Agressief, met veel druk naar voren. Wij moeten ons niet laten verrassen. Het is een pittige tegenstander.”

Gunnen

Voor Stam betekent PSV-uit een terugkeer naar de club die hij van 1996 tot 1998 diende, waarna hij naar het buitenland verkaste. De huidige trainer van de Eindhovenaren, Mark van Bommel, kent hij goed. Van het Nederlands elftal bijvoorbeeld, waarin ze samen het oranje droegen. ,,We konden het goed met elkaar vinden en we hebben nog altijd contact. Maar morgen gunt hij ons niks en gunnen wij hem niks.”

De coach van PEC Zwolle kent één van de grootste kwaliteiten van PSV: onverzettelijkheid. ,,Er zit een heel goed karakter in dat elftal, ze gaan er altijd voor. PSV weet niet voor niets zeges altijd laat over de streep te trekken. Je kunt die mentaliteit als trainer in het elftal hameren, maar de spelers moeten dat vanuit zichzelf ook hebben. Daar kun je op selecteren. Als trainer kun je dat wel aanmoedigen. Van Bommel is een trainer die dat graag wil.”

Luxepositie

PEC Zwolle is dus gewaarschuwd. De nummer twaalf van de eredivisie won zondag nog van FC Emmen en heeft in Eindhoven niets te verliezen. Kingsley Ehizibue (viel uit met kramp) en Ouasim Bouy (bovenbeen) zijn gewoon inzetbaar. ,,We hebben een voltallige selectie”, stelt Stam met een glimlach. Een luxepositie dus. De coach kan er eventueel voor kiezen om spelers rust te geven met het oog op zondag, als Fortuna Sittard de tegenstander is. ,,Maar iedereen kan in principe spelen.”