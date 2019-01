Stam ziet eerste patronen en Van Polen een minder voorspelbaar PEC tegen Nürnberg

Hoewel het begin onwennig was, kon de eerste wedstrijd van degradatiekandidaat PEC Zwolle Bram van Polen en Jaap Stam wel bekoren. ,,Je ziet dat de jongens de aanwijzingen snel oppikken”, constateerde de debuterende coach in Mijas na het 1-1 gelijkspel tegen het Duitse Nürnberg.

De vuurdoop van Stam was nog geen paar minuten oud toen de nieuwe coach van PEC zich al genoodzaakt zag uit zijn stoeltje te klimmen, om er vervolgens nauwelijks nog op plaats te nemen. ,,Let op: Ze spelen met een ruit op het middenveld en twee spitsen”, schreeuwde hij. ,,Nürnberg staat onderaan, die zijn ook op zoek naar resultaat. Die deden het anders, maar je ziet dat de jongens de aanwijzingen snel oppikken. De eerste patronen waren voor mij wel zichtbaar in deze wedstrijd.”

Gif

PEC maakte tegen de Duitse hekkensluiter een heel gretige indruk na een horrorjaar die het vertrouwen en het voetbal uit de ploeg had gezogen. De frisse wind die door de selectie waait in Mijas, brengt vooral gif in de ploeg naar boven. Ook omdat spelers nieuwe kansen ruiken onder Stam, die op aanvoerder Bram van Polen indruk maakt.

,,Wij hebben duidelijkheid nodig", weet de captain. ,,De jongens houden van vastigheden. De trainer weet precies wat hij wil en hoe hij het wil. Ik zag dingen terug waar we op hebben getraind. Je ziet dat we al minder voorspelbaar worden. Het begin was nog wel rommelig, ook omdat zij anders speelden dan we verwachtten. In balbezit wilden we toen te snel beslissend zijn naar voren. Maar we geven op een ongelukkige tegengoal weinig weg. We waren fel en werden steeds beter. Ik hou hier wel een goed gevoel aan over.”

Doorstart