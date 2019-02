Stamceldonor Lennart Thy: Dienstbaar op en naast het veld

,,Geen nieuws is goed nieuws”, antwoordt Lennart Thy op de vraag of hij al contact heeft gehad met de leukemiepatiënt wiens leven hij vorig jaar met zijn gedoneerde stamcellen hoogstwaarschijnlijk heeft gered. Hoogstwaarschijnlijk? Ja, hoogstwaarschijnlijk, omdat het voor Thy pas na twee jaar is toegestaan zijn zieke landgenoot te ontmoeten en te spreken. ,,Ik weet daarom ook nog niet wie het is. Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Ik denk dat het goed gaat. Ik ben namelijk aan hem verbonden. De artsen zouden het me laten weten als het slecht met hem gaat en hij meer stamcellen nodig heeft. Dat is gelukkig nog niet gebeurd.”