Stanley Elbers laat fysieke zorgen achter in 2018

Naast de collectieve sportieve zorgen met PEC, had de 26-jarige Elbers in 2018 ook nog zijn persoonlijke, fysieke zorgen. ,,Ik heb het een jaar best moeilijk gehad. Eerst had ik een knieblessure en toen ik eindelijk fit was, scheurde ik mijn hamstring. Zo bleef ik maar kwakkelen. Gelukkig voel ik me nu weer heel goed.”