Stanley Elbers verruilt PEC Zwolle op huurbasis voor RKC

Pelle Clement: ‘We zijn ons ervan bewust dat het in komende duels moet gebeuren’

25 augustus Pelle Clement hoopt dat het elftal van PEC Zwolle - na drie nederlagen - tegen Sparta eens goed in elkaar valt. ,,Op een gegeven moment voel je wat. Of dat nu is, moet zondag blijken. Je kunt trainen wat je wil, maar een wedstrijd is niet na te bootsen.”