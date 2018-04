Stef Nijland heeft zijn laatste duel voor PEC Zwolle mogelijk al gespeeld

Nijland kampt al sinds februari met een liesblessure. Een hardnekkige, zo blijkt. Onlangs bleek er nog goede hoop op een snelle rentree, maar tot op heden speelde de voetballer van PEC Zwolle geen minuut meer. Nijland heeft nog altijd last van zijn kwetsuur, vertelde Van ’t Schip. Eind maart maakte de club bovendien bekend dat zijn aflopende contract niet wordt verlengd, de aanvaller mag dus op zoek naar een nieuwe werkgever.

Bonus

Heeft hij zijn laatste wedstrijd voor PEC Zwolle dan al gespeeld? Het is niet ondenkbaar. ,,Áls hij terugkomt, moet hij weer conditie en wedstrijdritme opdoen”, aldus Van ’t Schip. ,,Daar is het nu de fase niet voor. Bij het eerste elftal sowieso niet. En het tweede speelt dit seizoen niet veel wedstrijden meer. Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt. Alles is bonus, maar zoals het er nu naar uitziet, wordt het voor hem een lastig verhaal om dit seizoen nog fit te geraken.”